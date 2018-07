Movimento é tranquilo nas rodovias de São Paulo As principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo apresentam, de modo geral, movimento tranqüilo neste domingo. Por volta das 13 horas, as rodovias Régis Bittencourt, Presidente Dutra e Fernão Dias registravam tráfego normal, informou a Polícia Rodoviária Federal. Na Fernão Dias foi registrado um capotamento na altura do Km 66, próximo do município de Mairiporã, por volta do 12h15. A PRF enviou uma viatura ao local, mas ainda não tinha detalhes sobre o acidente. No caso do sistema Anhangüera-Bandeirantes o tráfego de veículos era normal, segundo a Autoban - concessionária que administra a estrada. O sistema Anchieta-Imigrantes apresentava lentidão perto do Km 49, sentido litoral, na chegada a Riacho Grande. De acordo com a Ecovias, o tráfego está lento no trecho de planalto por causa de um evento no Estância Alto da Serra. O sistema Castello Branco-Raposo Tavares mostrava tráfego normal, segundo a Via Oeste.