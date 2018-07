Movimento é tranquilo nos aeroportos do País O movimento de passageiros é tranquilo nos aeroportos do País, na volta do feriado prolongado de Corpus Christi, de acordo com boletim das 17 horas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Entre os 1.472 voos programados para este domingo, apenas 55 foram cancelados, ou seja, 3,7% do total. Outros 73 sofreram atrasos, o que representa 5% dos voos. No momento, 17 ou 1,2% estavam com atrasos, segundo a Infraero.