Movimento é tranquilo nos principais aeroportos do País O movimento é tranquilo nos principais aeroportos do País nesta tarde, volta do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, apesar do número de voos cancelados superar atrasos. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 16 horas, das 1.575 operações programadas, 160 foram canceladas, o que representa 10,2% dos voos. Outras 71 operações atrasaram mais de meia hora (4,5%)