Movimento em aeroportos do País segue tranqüilo O movimento nos principais aeroportos do País foi tranqüilo praticamente durante todo o dia de hoje. Segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 17 horas, 6,6% dos 1.143 vôos programados desde a zero hora de hoje tinham apresentado atraso superior a uma hora. Do total de operações agendadas, 4,3% tinham sido canceladas. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, 15 operações (10,5% do total) tiveram atrasos de mais de uma hora e 11 foram canceladas (7,7%). Em Congonhas, a Infraero registra dois atrasos acima de 60 minutos (1,5% do total ) no dia e nove cancelamentos (6,8% do total). No Galeão, no Rio de Janeiro, cinco dos 116 vôos programados registraram atrasos de mais de uma hora, o que representa 4,3% do total. O número de cancelamentos ficou em seis, ou 5,2% das operações. No Santos Dumont, também no Rio, não havia registro de atrasos até as 17h e apenas dois vôos tinham sido cancelados, ou 4,5% do total de 44 operações previstas para o dia. Em Brasília, três dos 82 vôos programados tiveram atrasos superiores a uma hora e outros três foram cancelados até as 17h.