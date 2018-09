Movimento na 25 de Março provoca lentidão no centro

O corredor Norte-sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, ficou congestionado em quase cinco quilômetros, por volta do meio-dia deste sábado, 3, em razão do grande movimento na região da rua 25 de Março. Os consumidores lotaram as ruas do centro no final de semana que antecede a comemoração do Dia das Mães. Pequenos acidentes ajudavam a aumentar o índice de congestionamento na cidade, neste sábado. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), perto do meio-dia, São Paulo registrava 10 quilômetros de trânsito carregado. Na ponte da Casa Verde, sentido Centro, a carga de vidro de um caminhão caiu na pista na manhã de hoje, ocupando duas faixas de rolamento. Ninguém ficou ferido. Na marginal do Tietê, uma colisão entre dois veículos e um caminhão deixou uma pessoa ferida na pista local, próximo à ponte Atílio Fontana.