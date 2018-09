Movimento na Imigrantes começa a se normalizar

De acordo com a concessionária Ecovias, o tráfego estava intenso no sentido Baixada Santista, mas sem pontos de paradas. Entre as 13h e 14h, foi registrada a passagem de 7.500 veículos rumo ao litoral. No sentido contrário, três mil carros chegavam a São Paulo.

O tráfego também estava intenso nas Rodovias Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera-Guarujá) e Padre Manoel da Nóbrega, sentido litoral.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema de operação descida, 7x3. A descida da serra é feita pela pista norte e sul da Anchieta e sul da Imigrantes. A subida é feita pela pista norte da Imigrantes.