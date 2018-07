Movimento nas estradas de São Paulo é tranqüilo O movimento nas estradas que dão acesso à capital paulista é tranqüilo nesta tarde, apesar das chuvas em alguns pontos. O mesmo ocorre na rodovia federal Nova Dutra, que tem tráfego normal nos dois sentidos (São Paulo-Rio e Rio-São Paulo). Já na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, uma carreta tombou na por volta das 13 horas no sentido São Paulo, informou a Polícia Rodoviária Federal. A rodovia liga a capital ao Sul do País e o tráfego na região é moroso. A Ecovias informa que funciona neste momento a Operação 5 por 5 e não há registro de acidentes nas estradas com destino ao litoral. Nas Rodovias Viaoeste e Autoban, que servem os motoristas no sentido do interior do Estado, é normal o trânsito de veículos. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, opera sem atrasos representativos, o mesmo ocorrendo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos.