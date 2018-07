Movimento nas estradas de SP continua difícil

Porém, as condições de quem segue para o litoral sul de São Paulo são melhores. A Via Anchieta continua como a melhor opção no sentido litoral, com trânsito bom em toda a extensão, informou há pouco a Ecovias. Na rodovia Cônego Domênico, sentido Guarujá, o tráfego foi normalizado. Já a Imigrantes no sentido litoral permanece congestionada do km 50 ao 58. No sentido São Paulo, o movimento é tranquilo.

Em direção ao interior de São Paulo, o tráfego está lento na Rodovia Carvalho Pinto, do km 74 ao 90 e do km 127 ao 130 por conta do excesso de veículos. Na Bandeirantes, trecho São Paulo-Jundiaí, há congestionamento entre os quilômetros 48 e 52. A mesma situação é vista na Anhanguera, entre São Paulo-Jundiaí, com tráfego intenso entre o km 57 e 60.

Na Castello Branco, o excesso de veículos causa oito quilômetros de tráfego lento, entre o km 18 e 26, no trecho Osasco-Barueri. Já na Raposo Tavares, há apenas um quilômetro de lentidão, no trecho Cotia-Vargem Grande Paulista.

A Dutra, sentido São Paulo-Rio, está congestionada entre o km 133 e 103, com destaque para Taubaté, com tráfego complicado entre os quilômetros 115 e 111. Enquanto isso, no sentido Rio-São Paulo, a via expressa está congestionada por conta de obras na pista, entre os quilômetros 62 e 64.