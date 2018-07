Movimento nas estradas de SP deve aumentar após 13h O tráfego nas estradas de São Paulo deve ser tornar intenso a partir das 13 horas de hoje, véspera do feriado prolongado da Páscoa. A Secretaria dos Transportes estima que cerca de 1,5 milhão de veículos passarão pelas rodovias do interior e do litoral. Segundo a pasta, diferentemente de feriados como o carnaval, quando boa parte dos turistas vai à praia, o movimento deverá ser maior no sentido do interior do Estado.