Movimento nas estradas deve se intensificar após as 10h A operação subida deve ser iniciada por volta das 10 horas de hoje no Sistema Anchieta-Imigrantes. O esquema programado é o 2 x 8, no qual as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes e a pista sul da Imigrantes são utilizadas no sentido capital, restando apenas a pista sul da Anchieta para quem quiser descer a Serra do Mar.