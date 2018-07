Movimento negro critica e quer mudanças

O movimento negro tem se mobilizado para que o programa paulista não saia do papel como foi apresentado. "É preocupante que aprovem algo que a vanguarda do movimento é contrária", diz Edson França, da União de Negros pela Igualdade. A ONG Educafro, que apoiara o Pimesp no começo, já levanta algumas dúvidas. Há críticas de que a proposta é vaga, sobretudo em relação ao porcentual de inclusão.

"Não temos agora a convicção de que o projeto garanta a entrada do porcentual de cotistas definido a cada ano, independentemente do ingresso anterior", diz o presidente da Educafro, frei David dos Santos. Segundo ele, não está claro se os porcentuais serão por cada vestibular ou se haverá soma dos alunos que já estão matriculados. A Educafro ainda exige a inclusão do critério de renda para a reserva de vagas.

A criação do college é outro ponto criticado. "Os mais educados o chamam de reforço e os menos complacentes, de empecilho. Do jeito que está, faz do mérito um privilégio e afasta os cotistas da universidade", disse Silvio Almeida, do Instituto Luis Gama, durante audiência pública que reuniu no início do mês 300 pessoas na Câmara Municipal de São Paulo, a maioria ligada à Frente Estadual Pró-Cotas.

A opinião entre os críticos é que, além de atrasar o ingresso na universidade, o college parte de uma premissa falsa: a de que cotistas teriam desempenho pior. O advogado Vitor Lucena conta que estudou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) no mesmo período em que entraram os primeiros cotistas. "As pesquisas mostraram que, ao fim da graduação, os cotistas tiveram rendimento igual ou superior aos não cotistas, sem qualquer tipo de reforço."

Nivelamento. O estudante Lucas Chequetti, de 20 anos, ressalta que, além de ser vago, o programa não garante que quem participa do college vai entrar no curso que pretende. O projeto prevê média mínima 7 para habilitá-lo. "É o Estado admitindo que o estudante pelo qual ele é responsável precisa de nivelamento", disse ele, em debate que reuniu, na Fatec, na região central de São Paulo, militantes e o professor Carlos Vogt, presidente da Fundação Univesp, que tem sido porta-voz do Pimesp.

Compondo a mesa, o professor da USP Kabengele Munanga afirmou que o college é uma "injustiça". "Em outros países, o modelo tem outras funções, não a de incluir", disse ele, que ainda criticou a estratégia de deixar de lado a palavra "cotas".