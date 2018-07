Movimento normal Encontrar um restaurante aberto na noite do dia 24 e fugir das ceias fechadas não é missão impossível. O Fasano trabalha com o cardápio normal, servindo clássicos da casa, como o as costeletas de cordeiro em crosta de pão e ervas (R$ 137) e o nhoque com ossobuco (R$ 99). R. Vitório Fasano, 88, Jd. Paulista, 3062-4000. 19h30/1h . Cc.: todos. Manobr., R$ 20.