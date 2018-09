Movimento normal nos aeroportos na volta do feriado De acordo com balanço divulgado há pouco pela Infraero, o movimento é normal neste domingo nos principais aeroportos do País. Entre zero hora e 14 horas, dos 782 vôos marcados, 93 atrasaram 30 minutos ou mais (11,9%) e 25 acabaram sendo cancelados (3,2). Os aeroportos de Congonhas e Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, operam sem restrições. Em Congonhas, desde 6 horas, quando o aeroporto abriu, até 14 horas, dos 76 vôos previstos, dois tiveram atrasos iguais ou superiores a meia hora (2,6%) e sete sofreram cancelamento (9,2%). Em Cumbica, entre zero hora, na abertura do aeroporto, até 14 horas, dos 123 vôos programados, quatro registraram atrasos iguais ou maiores do que 30 minutos (3,3%) e dois foram cancelados (1,6%).