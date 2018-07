Movimento nos aeroportos do Brasil é tranqüilo O movimento nos principais aeroportos brasileiros hoje é tranqüilo, segundo a Infraero, com menos de 4% dos vôos cancelados entre a zero e as 11 horas. Dos 540 vôos programados para todo o Brasil, 21 sofreram algum atraso e 29 foram cancelados. O aeroporto com mais atrasos foi o Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, com oito vôos fora do horário e outros seis cancelados. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve apenas um vôo atrasado e cinco cancelados. O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão teve o maior número de viagens canceladas. Dos 66 vôos previstos, nove foram cancelados. Não houve atrasos nem cancelamentos no Aeroporto Santos Dumont, que tinha 11 vôos programados. No Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), uma viagem teve atraso durante a manhã. Em Brasília, dois vôos saíram após o horário previsto e um foi cancelado.