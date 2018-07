Movimento nos aeroportos do Brasil é tranqüilo O movimento nos principais aeroportos brasileiros é tranqüilo nesta tarde. Segundo a Infraero, dos 966 vôos programados para todo o Brasil até as 16h, 13 sofreram algum atraso e 44 foram cancelados. O aeroporto com mais atrasos é o de Congonhas, em São Paulo. Das 130 partidas previstas, duas saíram fora do horário e outras dezessete foram canceladas. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, teve três vôos atrasados e dez cancelados, de um total de 139 previstos.