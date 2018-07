Movimento nos aeroportos do País é tranquilo A situação é de tranquilidade nos principais aeroportos do País neste domingo, conforme dados da Infraero, atualizados às 11 horas. Desde a meia-noite de hoje, 27 voos domésticos - ou 3,8% do total de 711 programadas - decolaram com atraso, enquanto 44 voos, ou 6,2%, foram cancelados no mesmo intervalo de tempo. Na última hora, oito voos domésticos - ou 1,1% do total - estavam atrasados.