Movimento nos aeroportos é tranquilo em todo o País O movimento nos principais aeroportos brasileiros é tranquilo nesta manhã. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 692 voos programados para todo o Brasil entre zero hora e 11 horas, 46 (ou 6,6% do total) sofreram algum atraso e outros 47 (6,8%) foram cancelados. O aeroporto com maior número de atrasos é o de Cumbica, em Guarulhos (SP). Das 102 partidas previstas para o período, 14 (ou 13,7% do total) ocorreram fora do horário. Outras seis (5,9%) foram canceladas. O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve apenas um voo atrasado, mas 12 foram cancelados, o equivalente a 20,7% do total de 58 voos previstos.