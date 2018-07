Movimento nos aeroportos é tranquilo neste sábado O movimento nos aeroportos do País seguia tranquilo no início da tarde desta sábado, primeiro dia do feriado prolongado de Ano Novo. Dentre os 1.220 voos domésticos programados até as 13 horas, apenas 54 (4,4%) tiveram atrasos e 65 (5,3%) foram cancelados, de acordo com balanço da Infraero.