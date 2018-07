Movimento Passe Livre programa atos contra aumento das passagens

O Movimento Passe Livre (MPL) está organizando diversos atos pelo Brasil para protestar contra os aumentos nas passagens do transporte público.

No Rio de Janeiro, o MPL organiza para esta segunda-feira, 5, o 4º Encontro Contra o Aumento da Passagem no Largo de São Francisco, no Centro, às 18h, segundo texto no Facebook do grupo. No convite publicado na rede social, constavam às 14h deste domingo, 4, a confirmação de participação de 4.662 pessoas no evento. O ato ganhou força depois de o prefeito Eduardo Paes anunciar que a tarifa dos ônibus municipais aumentaria de R$ 3,00 para R$ 3,40 a partir de sábado, dia 3.

Também nesta segunda-feira, 5, o MPL em São Paulo vai realizar o que chama, em sua página no Facebook, de "Aula Pública Contra a Tarifa". A mobilização vai ocorrer em frente à prefeitura da capital paulista às 17h.

Na quarta-feira, 7, o movimento na cidade de Joinville, em Santa Catarina, organiza um ato contra o aumento da tarifa para R$ 3,70. Na segunda maior cidade catarinense, o evento está marcado para as 18h em frente à Praça da Bandeira. Cerca de 600 pessoas confirmaram no convite feito no Facebook que irão comparecer.

No mesmo dia 7, o MPL em Salvador organiza o 1º Ato Contra o Aumento para as 14h, no Campo Grande. "Se a tarifa aumentar, Salvador vai parar" é o lema que consta no convite, que registra 948 pessoas.

Em São Paulo está previsto mais um evento, na sexta-feira 9. O MPL programa um ato para as 17h em frente ao Theatro Municipal contra o provável aumento nas tarifas de ônibus, metrô e trem. "O prefeito Fernando Haddad já confirmou que a tarifa de ônibus em São Paulo vai aumentar no início de janeiro. O governador Geraldo Alckmin, por sua vez, afirmou que as passagens do Metrô e da CPTM devem subir junto", afirma a nota do grupo publicada no Facebook.

Na página do evento na rede social, até a tarde deste domingo cerca de 25 mil pessoas haviam confirmado presença ao ato e à aula na cidade.