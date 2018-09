Movimento pede transporte sustentável O Moving Planet - ação global para promover a discussão a respeito do uso e dependência dos combustíveis fósseis, como o petróleo, e exigir soluções contra as mudanças climáticas - tem ações programadas para hoje em 160 países. Em São Paulo, os manifestantes se reunirão no vão livre do Masp às 15 horas para pedir a elaboração de um plano municipal de mobilidade e transportes sustentáveis. "São Paulo é refém de uma lógica que prioriza o transporte individual sobre o coletivo", diz Paula Collet, coordenadora do movimento 350.org no Brasil. Haverá mobilizações também em Brasília, Recife, Porto Alegre e Aracaju.