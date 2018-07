Movimento se intensifica nas principais estradas de SP O motorista que deixou para retornar do feriado prolongado da Independência hoje à tarde enfrenta congestionamentos e tráfego intenso em algumas das principais rodovias paulistas. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital às praias do litoral sul, desde a 0 hora de quinta-feira, quando a contagem para o feriado prolongado foi iniciada, dos 332 mil veículos que desceram a serra rumo à Baixada Santista, mais de 244 mil já retornaram à cidade de São Paulo, segundo a Ecovias, que administra a rodovia. Entre 15h e 16 horas deste domingo, 7.606 carros subiram a serra em direção à capital e 905 veículos utilizaram as estradas do sistema para chegar ao litoral. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 16h30 o trânsito estava congestionado entre os quilômetros 40 e 65 na Rodovia Fernão Dias, sentido capital paulista, entre Atibaia e Mairiporã, somando 25 quilômetros de morosidade. Na Rodovia Régis Bittencourt, rumo à São Paulo, havia lentidão entre os quilômetros 369 e 384, na região de Miracatu. Na Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sentido São Paulo, o excesso de veículos provocava lentidão entre os quilômetros 285 e 292, segundo a Ecovias, empresa que administra a estrada. Ainda segundo a Ecovias, na Rodovia dos Imigrantes, rumo à capital paulista, o motorista reduzia a velocidade entre os quilômetros 35 e 39, onde além do grande fluxo de veículos, algumas quedas de motos complicavam o trânsito. Já na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, no sentido São Paulo havia morosidade entre os quilômetros 151 e 153, em São José dos Campos, entre os quilômetros 156 e 161, também em São José dos Campos, e do quilômetro 202 ao 204, na região de Arujá. Na Rodovia Castelo Branco, que liga a capital ao interior paulista, no sentido São Paulo, havia lentidão entre os quilômetros 55 e 62, na região de Itapevi. No sentido contrário, o congestionamento estava entre os quilômetros 74 e 77, na mesma região. Operação subida Nas outras estradas, até as 16h30 o movimento era intenso, mas não havia registros de grandes congestionamentos nem de acidentes graves, segundo as polícias rodoviárias federal e estadual e as concessionárias dos sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhangüera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares. No sistema Anchieta-Imigrantes, desde o início da manhã, quando o movimento aumentou, a concessionária implantou a Operação Subida (2X8), com as duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da Anchieta operando no sentido São Paulo.