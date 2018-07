Movimento tranquilo em rodovias e aeroportos do País

Na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o tráfego flui sem congestionamentos nem pontos de lentidão nos dois sentidos, segundo informações da CCR, concessionária que administra as vias. O tráfego também está normal nas rodovias Anchieta e Imigrantes, principais ligações entre a cidade de São Paulo e o litoral paulista, de acordo com a Ecovias.

Na Rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital paulista à região centro-norte no Estado, o trânsito também flui sem maiores complicações. Já na Rodovia Anhanguera, há pontos de lentidão no sentido São Paulo entre o km 107 e o km 105, e entre o km 140 e o km 138, devido a obras nessas regiões.

Aeroportos

Dos 787 voos domésticos programados para hoje, até as 10 horas, 18 decolaram com atrasos superiores a meia hora, e 204 foram cancelados, de acordo com boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

A maior parte dos cancelamentos ocorreu em Congonhas (31), Campinas (24) e Guarulhos (22), na região metropolitana de São Paulo; e Santos Dumont (24) e Galeão (16), no Rio de Janeiro. Já entre os 66 voos internacionais no mesmo período, houve seis atrasos e dois cancelamentos.