Movimento tranquilo nas principais rodovias de São Paulo O movimento nas principais rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do Estado de São Paulo estava tranquilo no começo da manhã desta terça-feira de carnaval. A previsão é a de que a partir do início da tarde de hoje aumente o número de veículos retornando a São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de veículos nas rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra, que ligam a cidade de São Paulo a Minas Gerais, ao Sul do País e ao Rio de Janeiro, respectivamente, estava abaixo do normal. O movimento deve aumentar a partir das 14 horas. O tráfego de veículos estava normal nas rodovias estaduais, como o Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares e Anhanguera-Bandeirantes, Ayrton Senna, dos Tamoios e Oswaldo Cruz. O sistema Anchieta-Imigrantes seguia com tráfego normal, devendo aumentar a partir das 10 horas. A Rodovia Carvalho Pinto, no sentido Rio de Janeiro, estava com um trecho interrompido devido à remoção de um caminhão que caiu em ribanceira no último sábado (dia 21), sem deixar feridos, na altura do quilômetro (km) 127. O desvio está montado no km 111, no acesso à SP-103, a Rodovia João do Amaral Gurgel. Não há lentidão no local. Na cidade de São Paulo, o movimento de veículos estava abaixo do normal, sem congestionamentos, por volta das 8 horas, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As cerca de 17 árvores que caíram na tarde de ontem, por conta das fortes chuvas, permaneciam ocupando parte das vias, aguardando a retirada pelas subprefeituras, mas não atrapalhavam o trânsito, segundo a CET. A pista local da Avenida Aricanduva, no sentido Itaquera, na zona leste, seguia interditada na manhã de hoje, após o transbordamento do Rio Aricanduva, na tarde de ontem, que acabou alagando a região. Rodízio O rodízio municipal de veículos permanece suspenso hoje, voltando a vigorar apenas na quinta-feira (dia 26). Entretanto, está mantido o rodízio municipal para caminhões e as medidas referentes ao trânsito de veículos pesados na Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC).