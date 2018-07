Movimento tranqüilo nas rodovias de São Paulo O movimento de veículos nas rodovias que cortam a capital paulista estava tranqüilo e em algumas delas abaixo do normal, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual. As estradas que ligam São Paulo ao Interior, como a Fernão Dias, Régis Bittencourt, Ayrton Senna, e Sistema Anhangüera-Bandeirantes, não apresentavam lentidão, assim como a Raposo Tavares. A Rodovia Castelo Branco registrava um congestionamento de três quilômetros, na chegada a São Paulo. As rodovias litorâneas, como a Mogi-Bertioga, Rio-Santos, dos Tamoios e Presidente Dutra, o movimento também era normal, sem pontos de lentidão. Apenas a Rodovia dos Imigrantes apresentava fluxo de veículos acima do normal na pista sentido capital. Os motoristas que desciam para o litoral sul encontravam tráfego tranqüilo. A situação era a mesma na Rodovia Anchieta. Já pelas ruas de São Paulo, os motoristas trafegavam tranqüilamente por volta das 8 horas desta segunda-feira. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registrava nenhum ponto de congestionamento no período. Um atropelamento, ocorrido por volta das 7 horas, provocou maior fluxo de veículos nesta manhã no Elevado Costa e Silva, junto ao acesso à Rua Amaral Gurgel, no sentido Lapa.