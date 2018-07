Movimentos esperam reunir ao menos 30 mil em BH

O vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) de Minas, Carlos Magno de Freitas, disse que os últimos detalhes do ato serão fechados nesta quarta-feira, 10. Freitas afirmou que haverá uma grande adesão. "Temos feito nossas caravanas a Brasília com uma série de reivindicações que não foram destravadas. Portanto, o momento é agora", disse.

Já aderiram ao Dia Nacional de Luta estudantes, eletricitários, que prometem cruzar os braços, assim como bancários e professores da rede pública. Segundo ele, as manifestações também ocorrerão no interior, com protestos marcados em cidades-pólo do Estado, como Juiz de Fora (Zona da Mata), Uberlândia (Triângulo Mineiro) e Varginha (Sul de Minas). As reivindicações, conforme Freitas, são várias e incluem desde o fim das parcerias público-privadas (PPPs) à não votação do Projeto de Lei 4.330, que amplia a terceirização, ao transporte público de maior qualidade e à reforma política, entre outros itens.