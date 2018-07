Movimentos pedem retirada de crucifixos de sala pública Seis grupos ligados à defesa de direitos de homossexuais e mulheres iniciaram mobilização pela retirada de símbolos religiosos de espaços públicos no Rio Grande do Sul, entregando petições à Câmara de Vereadores de Porto Alegre e ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira.