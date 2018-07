MP abre ação ambiental de R$ 2 bi contra 21 empresas O Ministério Público Federal (MPF) ingressou hoje com uma ação civil pública ambiental bilionária contra 21 empresas da cadeia da pecuária e frigoríficos, com acusação de responsabilidade pela devastação de 157 mil hectares de floresta amazônica no sul do Pará para criação e venda de gado, cobrando delas uma indenização de R$ 2,1 bilhões por danos ambientais. Outras 69 empresas que compraram os subprodutos dos frigoríficos, como Carrefour, Wal Mart, Bompreço e Pão de Açúcar, receberam notificações em que são informadas oficialmente da compra de insumos obtidos com desmatamento ilegal.