MP abre investigação criminal contra Kassab O Ministério Público Estadual abriu procedimento criminal para investigar o prefeito Gilberto Kassab (PSD) no caso Controlar. Por meio de nota, a Procuradoria de Justiça de São Paulo afirmou que o "procedimento vai apurar se o prefeito Gilberto Kassab, o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, e Ivan Pio de Azevedo, ex-presidente da Controlar, praticaram condutas criminosas previstas na Lei de Licitações e no Decreto Lei nº 201/67 (crime de responsabilidade)".