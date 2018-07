MP aceita frango e leite como pagamento de multa

O valor total dos produtos equivale à quantia estipulada para compensar irregularidades trabalhistas descobertas por fiscais do Ministério do Trabalho na empresa. As doações serão iniciadas no próximo mês e terminarão em julho de 2014. Caso o acordo não seja cumprido, será estabelecida multa diária, conforme informou o procurador do Trabalho Odacir Juarez Hecht.

Ele explicou que devido à crise econômica mundial a maioria das empresas está com dificuldades financeiras e procurou resolver a situação dos empregados da GSP da melhor maneira possível. O acordo impediu maiores consequências à empresa, como o confisco de bens para ressarcimento dos prejuízos causados aos empregados.