MP aciona Chesf por danos ao meio ambiente no Ceará O Ministério Público Federal no Ceará ajuizou na 16ª Vara da Justiça Federal do Estado uma ação civil pública contra a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco por danos causados ao meio ambiente. A Chesf, acusa o procurador da República Celso Costa Lima Verde Leal, devastou 11 sítios arqueológicos, "de maneira seriada e definitiva, situados na área de construção de uma linha de transmissão elétrica entre os municípios de Milagres e Tauá, no Ceará".