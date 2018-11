MP aciona vereador de Araruama por sequestro e coação O vereador e policial militar Sérgio Roberto Egger de Moura, de Araruama, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelos crimes de sequestro qualificado e coação no curso do processo. Segundo a denúncia, no dia 1º de março de 2003 um grupo de PMs prendeu ilegalmente - sem flagrante delito e mandado judicial - Elvis Ribeiro Nogueira e Alexandre Tuler da Silva em um restaurante localizado na Rodovia RJ-106. Os dois foram levados em um carro policial para um local desconhecido e nunca mais apareceram.