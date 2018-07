MP acusa governo de SP de desmontar serviço a psicóticos O Ministério Público acusa o governo do Estado de São Paulo de desmontar o Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental (Caism) Philippe Pinel, especializado em atender pacientes em surto psicótico, para receber apenas usuários de drogas viciados em crack - e de forma considerada inadequada. Os dependentes começaram a ser encaminhados em 24 de janeiro pelo Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), que intensificou as internações involuntárias no início do ano.