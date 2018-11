MP age em favor de pacientes à espera de transplante O Ministério Público Federal deve entrar amanhã com ação na Justiça Federal para que todos os pacientes que estão na lista de transplantes do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (conhecido como Hospital do Fundão), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sejam encaminhados para atendimento no Hospital Geral de Bonsucesso (HGB). Uma recomendação de mesmo teor foi encaminhada hoje ao diretor do Hospital do Fundão, Alexandre Pinto Cardoso, e ao chefe da Cirurgia Geral da unidade, Ricardo Refinetti. O hospital suspendeu as cirurgias de alta complexidade, bem como operações eletivas e o atendimento a pacientes novos desde 9 de maio em razão de problemas financeiros. O órgão deu prazo de 48 horas para que os diretores respondam, por escrito, "sobre as medidas adotadas para a implementação do recomendado".Segundo a recomendação, assinada pelos procuradores da República Daniel Prazeres e Roberta Peixoto, a transferência dos pacientes candidatos ao transplante de fígado - a maior parte dos quase 700 pacientes do Hospital do Fundão precisa de transplante hepático - é necessária para que os pacientes continuem fazendo os exames que analisam a gravidade da doença, única forma de ter prioridade na lista única do transplante hepático. Em alguns casos, há necessidade de exames semanais.