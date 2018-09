MP: altura mínima para Guarda Municipal do Rio é ilegal O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) propôs à Justiça a suspensão do concurso da Guarda Municipal, atualmente em andamento, por considerar ilegal a exigência de altura mínima imposta aos candidatos, de 1,70m para homem e 1,65m para mulher.