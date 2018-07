MP apresenta denúncia contra 439 bombeiros grevistas O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) apresentou, no início da noite de hoje, denúncia contra os 439 bombeiros que participaram da invasão do Quartel Central da corporação, no sábado passado. Os promotores identificaram 14 militares como líderes do movimento. Eles foram denunciados por motim, dano em material de utilidade militar e dano em instalação militar.