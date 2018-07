MP apura boca de urna em eleição para conselho tutelar

No último caso registrado, na Escola Municipal Duque de Caxias, na região central da cidade, um candidato providenciava transporte para que seus eleitores fossem votar. Casos também foram denunciados na região de Lajeado, na zona leste, e em Cangaíba.

De acordo com o MP, 52 promotores fazem a fiscalização pelos pontos de votação e são deslocados conforme as denúncias vão chegando ao Ministério Público, por meio da polícia, dos candidatos, dos mesários que trabalham nas eleições e dos próprios eleitores, que podem ligar para o telefone (11) 3119-9000.

As denúncias serão investigadas caso a caso. Nessa apuração serão avaliadas as irregularidades, que podem acarretar na impugnação da eleição dos candidatos envolvidos. As investigações não devem afetar, no entanto, o resultado das eleições em um primeiro momento. As apurações começam às 17h de hoje.

Há 438 pontos de votação localizados em prédios municipais de toda a cidade. Foram convocados para trabalhar 3,3 mil servidores. Os locais de votação podem ser consultados pela internet no www.prefeitura.sp.gov.br/smpp. Todos aqueles que tiverem título eleitoral de São Paulo podem votar para escolher novos conselheiros tutelares. Serão eleitos 220 candidatos, para 44 Conselhos. Os vencedores tomam posse em 18 de novembro.