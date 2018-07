MP apura morte de 19 bebês em hospital de Franca-SP O Ministério Público Estadual (MP) investiga as causas das mortes de 19 bebês, ocorridas em 2009, na Santa Casa de Misericórdia de Franca, no interior de São Paulo. O MP quer saber se as mortes têm como causa a bactéria klebsiella, pois no mesmo hospital, nove recém-nascidos morreram em 2008 contaminados por essa bactéria, que provoca transtornos nos sistemas respiratório, urinário e gastrointestinal.