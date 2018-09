MP apura uso de spray de pimenta contra manifestantes O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) irá investigar se houve abuso de poder por parte de um policial militar. Ele foi flagrado jogando spray de pimenta diretamente nos olhos de uma criança e de um adulto durante uma manifestação de ex-moradores do Morro do Bumba, em Niterói. No protesto ocorrido na última quarta-feira (dia 23), os ex-moradores do Bumba reivindicavam, em frente à prefeitura, o pagamento do aluguel social.