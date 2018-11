MP bloqueia herança de acusada de matar pais em SP

A denúncia foi oferecida ontem pelo MP à 1ª Vara Criminal de Barueri contra o casal, acusado da morte dos pais de Roberta, Tereza Maria do Carmo Nogueira Cobra e Wilson Roberto Tafner, no dia 2 de outubro, dentro da casa de veraneio do casal, no condomínio Portal das Acácias.

A denúncia destaca uma circunstância agravante da pena para Roberta, por ter cometido o crime contra ascendente, e pede o aumento da pena contra ambos em razão de o crime ter sido praticado contra pessoas maiores de 60 anos.

A promotora de Justiça Juliana Peres Almenara, que assina a denúncia, também obteve liminar em ação cautelar de sequestro de bens e de direitos hereditários, cumulada com pedido de bloqueio de pagamento dos prêmios de seguros de vida contratados pelas vítimas e o sequestro dos bens dos dois denunciados.

De acordo com a denúncia, Tereza era uma advogada bem sucedida e possuía um escritório no qual Roberta chegou a trabalhar. Wilson era empresário e acumulava grande patrimônio. Ambas as vítimas possuíam diversas contas bancárias e seguros de vida.

O crime

A denúncia diz que Willians e Roberta tramaram a morte do casal. Aproveitando-se de que os sogros estavam na casa de uma vizinha no condomínio, ele entrou na residência das vítimas, abriu a janela do quarto de hóspedes e forjou uma pegada no colchão ali existente, simulando uma invasão por terceira pessoa.

Depois, escondeu-se no imóvel e matou Wilson e Teresa a socos e facadas logo que os sogros chegaram na residência, pouco depois da meia noite. Após o crime, Willians voltou para casa, onde, com a ajuda da mulher, limpou as manchas de sangue deixadas em seu rastro.

Para o Ministério Público (MP), o crime foi cometido por interesses patrimoniais, para adiantar o recebimento da parte da herança que cabia a Roberta, e também para que o casal recebesse os prêmios dos seguros de vida das vítimas, que tinham a filha como beneficiária.