MP busca acordo no AM para beneficiar haitianos

De acordo com o procurador do Trabalho Audaliphal Hildebrando, todos os órgãos se mostraram abertos à assinatura do acordo. "Vamos nos reunir mais algumas vezes para aperfeiçoar as regras e assinar o termo do acordo no fim de abril, com a ideia de vigência de quatro anos, a partir de 1º de maio", disse.

Segundo ele, o Sindicato da Construção Civil do Amazonas (Sinduscom) anunciou que já há 70 haitianos trabalhando em obras da construção civil em Manaus. "Eles, mesmo com visto provisório, estão com a carteira assinada como trabalhadores temporários", disse. Segundo Hildebrando, a preocupação do Ministério Público do Trabalho é de não permitir que esses trabalhadores fiquem no subemprego ou em situação de trabalho escravo.