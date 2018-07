MP: caça-níqueis agora dá prisão em São Gonçalo-RJ O comerciante que mantiver em seu estabelecimento, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, máquinas de caça-níqueis agora será preso em flagrante, segundo informou nota divulgada hoje pelo Ministério Público (MP) do Estado. "A ordem é apreender as máquinas e prender em flagrante o responsável pelo estabelecimento, que vai ser indiciado por contrabando ou descaminho na delegacia distrital. Depois o inquérito será remetido para a Justiça Federal", disse o Coordenador da 2ª Central de Inquéritos, Promotor de Justiça Cláucio Cardoso da Conceição. Antes da determinação, apenas as máquinas eram apreendidas.