MP contestará testemunhas pedidas por defesa de Bruno O Ministério Público será contra a lista de testemunhas indicadas pela defesa do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza - entre elas Eliza Samudio - em processo que apura a responsabilidade do atleta no sequestro e lesão corporal contra a jovem, em outubro de 2009, no Rio de Janeiro. "É, no mínimo, falta de sensibilidade constar no rol de testemunhas o nome da Eliza. Vou contestar esta e as demais indicações de jogadores que não estão no Brasil. Vejo na defesa uma tentativa de atrasar o processo", disse o promotor Eduardo Paes.