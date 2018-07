MP cria Blog do Ônibus para avaliar serviço em SP

O promotor é autor de um inquérito civil aberto em dezembro para apurar problemas de superlotação relatados por um usuário do sistema contra a São Paulo Transportes (SPTrans) e a Viação Santa Brígida. Na época, a SPTrans disse que os problemas já haviam sido sanados e sugeriu ao promotor ouvir usuários. Foi o que fez. Mazloum decidiu também englobar todas as regiões da capital. Agora serão apuradas a atuação da SPTrans, que gerencia o transporte coletivo na cidade, da Secretaria Municipal de Transportes, que firmou os contratos, e de agentes municipais que fiscalizam o serviço.

Queixas e observações postadas no blog pelos usuários vão servir para subsidiar o inquérito. Se apurada omissão por parte da Prefeitura e de seus agentes, o Ministério Público poderá propor uma ação civil pública contra a administração municipal. ?Tal omissão poderá configurar ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública?, diz Mazloum. Ele quer saber como as eventuais penalidades pelo não cumprimento do serviço estão sendo aplicadas às concessionárias.

No dia 26, Mazloum encaminhou ofícios à SPTrans requisitando informações sobre a frota de ônibus. À Prefeitura, ele pediu as reclamações feitas por usuários do sistema e as ações feitas pelos agentes municipais para resolver os problemas apontados. Levantamento prévio sinalizou ao MP que a região da zona sul é a mais problemática, até com ônibus depredados como forma de protesto contra a má qualidade do serviço. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.