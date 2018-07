MP cria força-tarefa para atuar no júri de São Gonçalo Cinco promotores de Justiça foram designados ontem pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para atuar na 4ª Vara Criminal de São Gonçalo (RJ), onde trabalhava a juíza Patrícia Acioli, assassinada na quinta-feira da semana passada. A medida foi adotada como forma de contribuir para que inquérito seja conduzido de forma rápida. Segundo o Ministério Público do Estado, a partir de setembro, outros dois promotores passarão a auxiliar nos processos e audiências da vara.