MP da Amazônia: Procuradoria quer suspender 3 artigos A procuradora-geral da República em exercício, Deborah Duprat, contrariou as previsões de membros do Ministério Público Federal (MPF) de que ocuparia o cargo interino dando continuidade ao trabalho discreto de seu antecessor, Antonio Fernando de Souza. Depois de impetrar ação favorável ao reconhecimento da união entre homossexuais em todo o País, a procuradora-geral levou ao Supremo Tribunal Federal (STF) hoje uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), com pedido de liminar, que pede a suspensão de três artigos incluídos na Medida Provisória (MP) da Amazônia, sancionada pelo presidente da República no dia 25.