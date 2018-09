MP de Franca investiga fraude de farmácias

Após a primeira etapa, iniciada em janeiro de 2010, o MPF recebeu anteontem um relatório do Ministério da Saúde, com levantamento sobre quatro farmácias, e o valor desviado é de cerca de R$ 1 milhão, segundo a procuradora da República Daniela Pereira Batista Poppi. Ela vai analisar o relatório, oferecer denúncias por estelionato e pedir ressarcimento dos valores à União. Outras dez farmácias são investigadas na segunda etapa, iniciada em setembro.

Franca tem 61 estabelecimentos credenciados no programa Farmácia Popular, que fornece medicamentos com a maior parte do valor subsidiada pelo Ministério da Saúde (que banca a diferença às farmácias) e a população paga uma quantia mínima. Receitas e documentos falsificados estariam sendo usados pelas farmácias fraudulentas.

A investigação começou após alguns donos de farmácias denunciarem a suspeita, pois verificaram valores altos de vendas pelo programa federal em alguns estabelecimentos. Um levantamento foi solicitado e o Ministério da Saúde encaminhou relatório de 600 páginas ao MPF de Franca.

Em algumas semanas, Daniela encaminhará as denúncias. Já na segunda etapa da investigação, dez farmácias são o alvo. Sete delas já apresentaram documentações. "Posso afirmar que em cinco delas existem indícios de fraude", afirma a procuradora. As outras três justificaram que perderam documentos. Daniela estranha as versões e disse que vai investigá-las.