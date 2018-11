MP de SP faz denúncia contra 13 da Máfia dos Fiscais

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) encaminhou nesta terça-feira, 22, à Justiça a denúncia contra 13 pessoas acusadas de integrar um esquema de corrupção envolvendo camelôs da região do Brás e fiscais da Subprefeitura da Mooca, na capital paulista. O grupo era investigado desde março pelo MP. Os fiscais e assessores lotados na Subprefeitura da Mooca foram flagrados, durante interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, exigindo dinheiro para permitir a ação de vendedores ambulantes e carrinhos de lanche que não possuem licença da Prefeitura de São Paulo.Segundo o órgão, foram denunciados os fiscais Edson Alves Mosquera, considerado o líder do grupo; Ronaldo Correa da Silva e Nilson Alves de Abreu; os vendedores ambulantes Ademir Batista, Juvemar Pinto dos Santos, Maria Ivanilde Lima da Silva, Manoel Severino Bezerra de Melo, Hugo de Santana Andrade, João Jorge Cunha e Liziomar Rodrigues de Souza; o advogado Leandro Giannasi Severino Ferreira; Georges Marcelo Eivazian, assessor lotado na Subprefeitura da Mooca; e o irmão dele, Felipe Eivazian, chefe da Fiscalização da subprefeitura.O esquema foi desmantelado no dia 11, quando 11 dos 13 acusados foram presos. Os 13 denunciados tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça. Todos estão presos, à exceção de Juvemar Pinto dos Santos e Ademir Batista, ainda foragidos.As investigações mostraram que o grupo conseguiu arrecadar, ao longo de 15 meses de atuação, R$ 15,9 milhões mediante a coleta semanal de propina dos ambulantes. No Largo da Concórdia, a quadrilha cobrava semanalmente R$ 1 mil de cada um dos 500 vendedores do local. No Brás, o grupo arrecadava entre R$ 10 e R$ 20 por semana de cada um dos mais de sete mil vendedores ambulantes da área.