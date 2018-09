MP de SP investiga envolvimento de PMs em 23 mortes O Núcleo Santos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual (MPE) está investigando, em conjunto com a Promotoria Criminal do Guarujá, Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar, o envolvimento de PMs na execução de 23 pessoas na Baixada Santista durante o mês de abril.