MP decide hoje se oferece denúncia contra médica O Ministério Público do Paraná decide nesta segunda-feira se oferece denúncia contra a médica Virgínia Soares de Souza, presa desde o dia 19 de fevereiro, acusada de apressar mortes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico de Curitiba. A decisão do MP do Estado deve ser conhecida no início desta tarde.