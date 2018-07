MP denuncia 11 militares pela morte de jovens no Rio O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça os 11 militares do Exército suspeitos de entregar três moradores do Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, a traficantes rivais do Morro da Mineira, na zona norte da cidade. Wellington Gonzaga Ferreira, David Wilson da Silva e Marcos Paulo Campos foram torturados e mortos com 46 tiros. Cada militar é acusado de homicídio triplamente qualificado, cuja pena pode chegar a 30 anos. Segundo o MPF, a denúncia foi protocolada na 7ª Vara Federal Criminal. Se a ação for recebida, os interrogatórios dos acusados, atualmente presos, serão marcados para os próximos dias. No fim do processo, eles poderão ser julgados pelo Tribunal Federal do Júri Popular. Vinícius Ghidetti de Moraes Andrade, Leandro Maia Bueno, José Ricardo Rodrigues de Araújo, Renato de Oliveira Alves, Samuel de Souza de Oliveira, Eduardo Pereira de Oliveira, Bruno Eduardo de Fátima, Sidney de Oliveira Barros, Fabiano Eloi dos Santos, Julio Almeida Ré e Rafael Cunha da Costa Sá foram os denunciados. Os militares, que vigiavam as obras do Projeto Cimento Social no Morro da Providência, são acusados de levar as vítimas num caminhão do Exército para o Morro da Mineira, controlado por uma facção rival. Para o MPF, todos sabiam que os jovens entregues seriam mortos. O órgão pediu a quebra dos sigilos telefônicos dos denunciados, a fim de apurar se houve contato prévio entre os militares e os traficantes. "Demonstramos na denúncia a variada participação de cada um dos denunciados na barbárie cometida. Nosso objetivo é que, através do processo penal, consigamos a responsabilização dos denunciados na exata medida de suas culpabilidades, a fim de que a flagrante ofensa cometida aos direitos humanos não fique impune", afirma a procuradora Patrícia Núñez, uma das autoras da ação.